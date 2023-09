Twee verdachten aangehouden in zaak overlijden 73-jarige vrouw in Geraardsbergen

Het lichaam van de vrouw werd vorige week in de woning in de Steenstraat in Geraardsbergen dood aangetroffen. De dementerende vrouw van 73 woonde in bij de dochter en haar vriend. Volgens de buren zou ze zwaar verwaarloosd geweest zijn.

Aangezien het om een verdacht overlijden ging, startte het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek en stelde een wetsarts aan. Twee personen werden gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het gaat om de 46-jarige dochter van de overleden vrouw en haar 54-jarige vriend.

De dochter werd aangehouden op woensdag 6 september en de raadkamer in Oudenaarde bevestigde op vrijdag 8 september haar aanhouding. De vriend, die eerst de benen nam, maar daarna toch kon opgepakt worden, werd vrijdag 8 september gearresteerd en verschijnt op 12 september voor de raadkamer van Oudenaarde.

Het onderzoek naar de feiten is volop aan de gang. Het parket wil in het belang van het onderzoek voorlopig niet meer informatie te geven.