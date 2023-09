Verschillende dieren doodgebeten in Waasland: politie op zoek naar 2 Mechelse herdershonden

Gisteren al werd melding gemaakt van twee dode geiten in Lokeren. Volgens het Agentschap Bos en Natuur kan hier wel sprake zijn van een wolf, maar zeker is dat niet. "Onze dierenarts heeft vastgesteld dat er bij de geiten een vraatpatroon aanwezig is dat ons doet vermoeden dat er een wolf aan het werk kan geweest zijn", zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos. Maar nu we weten dat er in de buurt loslopende honden zijn die dieren aanvallen, lijkt het waarschijnlijker dat die honden ook hier hebben toegeslagen." DNA-analyse moet hierover uitsluitsel geven.

Even verderop, in Waasmunster, werd zaterdagochtend een dode koe aangetroffen, die duidelijk gebeten was. "Maar dat vraatpatroon kwam helemaal niet overeen met dat van een wolf of een hond, wel met dat van een vos. Er zijn ook sporen van een vos gevonden, dus wellicht is het dier op een andere manier gestorven of verzwakt, en is het pas daarna door een vos, een echte aaseter is dat, gebeten."