Uitbaters gezocht voor Kasteel ter Leyen in Boekhoute

De toekomstige uitbaters zullen niet in het kasteel zelf wonen, wel in de beheerderswoning. Dat is een van de voorwaarden, omdat de eigenaars willen dat de beheerders dicht in de buurt zijn. “We zoeken een koppel omdat we denken dat je met twee moet zijn”, zegt schoonzoon Christophe Meijer. “Dat kan in alle vormen, man en vrouw, maar ook twee mannen of vrouwen, of een vader met zijn zoon of dochter. Aan hen de taak om het potentieel dat het kasteel heeft, ten volle te benutten. Er zijn kansen om iets te doen met bedrijven, retraites, familiebijeenkomsten, huwelijksvieringen... Het is niet alleen een fantastisch kasteel, maar ook een fantastisch en groot domein. Binnen het kwartier sta je in Terneuzen, op een half uurtje in Gent en Knokke.”