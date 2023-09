Meer dan 80 vrachtwagens aan materiaal verhuizen van Antwerps Stuivenbergziekenhuis naar ZNA Cadix

Hoewel 90 procent van de uitrusting van ZNA Cadix nieuw is, zijn er toch 4.000 items die van Stuivenberg naar Cadix gaan. "In totaal verhuizen we 2.000 kubieke meter aan materiaal", zegt Pieters. "Dat is ongeveer gelijk aan 83 grote verhuiswagens. Vandaag schat ik dat we zo'n 300 kubieke meter gaan verhuizen." In het Stuivenbergziekenhuis liggen op dit moment nog 43 patiënten. De patiënten en het laatste materiaal worden volgende week maandag nog verhuisd.