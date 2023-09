Verkeershinder in Hasselt door opbouw Hasselt Kermis: "Vermijd de komende dagen de kleine ring" 

De komende week wordt de jaarlijkse kermis in Hasselt opgebouwd op het Kolonel Dusartplein, vlak aan de Kleine Ring in het centrum van de stad. Daardoor ontstaan er heel wat problemen en loopt het verkeer helemaal vast. De politie is aanwezig om het verkeer zo goed mogelijk te regelen, maar toch staan de automobilisten minstens een kwartier in de file.