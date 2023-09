Waarom je best niet altijd blijft tanken tot je een rond getal ziet: "De brandstof kan soms uit je wagen lekken"

Hoe vol je tank loopt, hangt af van het pistool zelf. "De vullingsgraad van een brandstoftank is afhankelijk van hoe diep het vulpistool in de vulopening van de tank steekt. Als dat zo diep mogelijk is ingebracht, zal de tank over het algemeen rond de 95 procent gevuld zijn. Dit kan ook meer zijn, afhankelijk van de constructie en de plaatsing van de tank."