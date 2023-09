Zwemmer duwt strandredder van boot, politie arresteert hem na vlucht

"Geweld tegen hulpdiensten, van welke soort dan ook, tolereren we absoluut niet", zegt korpschef Steve Desmet van de lokale politie. "Dit is onaanvaardbaar en daarom hebben we kort op de bal gespeeld. De zwemmer was gevlucht. We zijn hem onmiddellijk gaan zoeken en hebben hem kunnen arresteren in het centrum van Knokke-Heist. Het parket is er nu mee bezig. Maar hij zal niet voor de onderzoeksrechter moeten komen." Net omdat de zaak nu bij het parket zit, willen de strandredders zelf niet reageren. Ze zijn wel van plan om klacht in te dienen.