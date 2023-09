“Beter laat dan nooit”: Basisschool Optimum in Genk mag dan toch open

Blije gezichten in de basisschool Optimum in Sledderlo. Deze ochtend is een brief aangekomen van de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) waar hij de school de toestemming geeft om van start te gaan. “We hebben de brief opengedaan samen met het hele team, het was wel even spannend”, vertelt coördinerend directeur Ramazan Erbas met glunderende ogen. “In de eerste zin stond al dat we een voorlopige erkenning krijgen, dat was echt een enorme opluchting.” Lerares Dilara Özdemir kan het nog steeds niet geloven dat het toch gelukt is: “Het is een droom die uitkomt, ik heb gehuild bij het voorlezen. De afgelopen dagen wilden we wel positief blijven, maar dat werd steeds moeilijker.”