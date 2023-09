Auto en landbouwvoertuig botsen in Assenede

Het ongeval gebeurde in de Beekstraat in Bassevelde. Een auto en een landbouwvoertuig reden er op elkaar in. Dat gebeurde toen de landbouwer zijn erf wou oprijden. De klap was hard, en de schade aan de voertuigen is dan ook groot.

In de auto zat een jonge vrouw uit Watervliet. Ze raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis in Eeklo gebracht.