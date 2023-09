Belgische onderneming oprichten kan eindelijk volledig digitaal

Om een vennootschap of vzw op te richten, moet je voortaan op geen enkel moment meer op de ondernemingsrechtbank zijn. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aangekondigd. Via Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, kan je de volledige oprichting nu in een paar kliks afhandelen.