Beluikhuisjes in Kortrijk gerenoveerd tot wooncomplex met gemeenschappelijke tuin: "Mix van jong en oud kunnen hier samenwonen"

Na 170 jaar kregen zeven oude arbeidershuisjes en drie oude huizen op de site van het Amsterdamspoortje een grondige facelift. Het beluik werd omgevormd tot zes woningen en zes (duplex)appartementen, die vanaf oktober te koop worden aangeboden.

In 2012 verliet de laatste bewoner het Amsterdamspoortje, in 2016 kocht de stad het beluik aan voor 540.000 euro. "Bedoeling was om dit stedelijk erfgoed niet helemaal te laten verdwijnen, want het gaat om één van de laatste vijf beluiken op Overleie. We moeten er niet nostalgisch over doen, het leven was niet altijd een cadeau in zo'n klein huisje. Maar met dit project tonen we respect voor ons historisch erfgoed van de stad", zegt schepen van Wonen, Wout Maddens (Open VLD).

Volgens Maddens is het een ideaal wooncomplex om jonge gezinnen samen te zetten met een oudere generatie. "Door de gemeenschappelijke binnentuin is er en vorm van collectiviteit. Het is belangrijk dat de toekomstige kopers hier willen samenwonen."