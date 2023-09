Bewoners woonzorgcentrum Elverdinge rijden mee met rallypiloot: "Ik ben er nog altijd van aan het beven"

De bewoners van het woonzorgcentrum Home Vrijzicht in Elverdinge in Ieper genieten of beven nog na van hun tochtje met een rallywagen. De partner van iemand die in het woonzorgcentrum werkt, is rallypiloot. Hij trommelde wat vrienden uit de branche op en samen organiseerden ze een toertje door het dorp. De bewoners konden kiezen tussen een ritje met de rally- of de oldtimerwagen.

Paula Vanloot is 86 jaar en koos volop voor de rallywagen. "Ik zag ze vroeger altijd passeren aan mijn huis met de rally van Ieper, maar ik had nooit gedacht dat ik er zou inzitten. Het is echt een droom van mij en het was een zotte ervaring. Vannacht zal ik in mijn dromen nog in die auto zitten denk ik!"