Busmaatschappij Waaslandia uit Beveren pakt personeelstekort aan met interne opleiding tot buschauffeur

Sinds de start van de interne opleiding, zijn er al 30 chauffeurs afgestudeerd en in september zijn er nog eens 17 kandidaten gestart met de opleiding. Die zouden tegen december aan de slag moeten kunnen. Nu het bedrijf voldoende ervaring heeft opgedaan en de opstartproblemen zijn weggewerkt, hoopt Waaslandia zo jaarlijks tot 80 chauffeurs te kunnen opleiden. Van den Branden: "Idealiter gaan we dat opschalen tot 80 per jaar. We zijn natuurlijk ook maar gestart begin februari. In het begin ook met kleine klassen om te bekijken hoe alles verloopt. En ook om alles juridisch uit te klaren, daar is toch heel wat tijd in geïnvesteerd."

Ook financieel moet het bedrijf een aanzienlijke inspanning doen. De kandidaten krijgen vanaf dag 1 van hun opleiding een loon en het bedrijf moet zelf ook voor de nodige instructeurs en begeleiders instaan. Van den Branden: "De mensen beginnen aan de barema's van De Lijn, die toch wel erg gunstig zijn. We mikken op langdurig werkzoekenden, mensen die een carrière-switch willen maken of uit een burn-out komen en opnieuw een job met sociaal contact zoeken. Het is een extra belasting op de exploitatie natuurlijk om zoiets te organiseren, maar het rendement voor het bedrijf staat buiten kijf."