Buurtbewoners Heusden-Zolder zijn niet gerust in herstructurering van insteekhaven in Lummen

Deze avond konden buurtbewoners van Heusden-Zolder die plannen inkijken tijdens een infomarkt. Er zijn 2 alternatieven, waarvan er op één alternatief nog een variant bestaat. Er zijn plannen voor een ontsluiting ten oosten van het kanaal of ten westen van het kanaal. De plannen roepen veel vragen op bij de bewoners: "We krijgen hier heel wat plannen voorgeschoteld, maar er is nog geen definitieve keuze genomen. Wat hebben we daaraan", vraagt Rudi Vanderheyden zich af. "Ik zie die extra industrie liever niet komen. We horen de industrie en het vrachtverkeer die er nu is al tot 's avonds laat. De haven ligt ook officieel in Lummen. De vrachtwagens die de industrie met zich mee zal brengen, mogen ze dus mooi op hun grondgebied houden."