7 mensen met een beperking aan de slag bij traiteur in Zaventem:"Hopelijk volgen andere zelfstandigen mijn voorbeeld" 

"Doorheen de jaren hebben wij al 12 mensen met een beperking een kans gegeven op een job", vertelt traiteur André Claessens. "En daar zijn zeer positieve samenwerkingen uit voort gekomen. Op dit moment zijn er nog 7 van hen in dienst en de anderen zijn ondertussen gaan verder studeren of een ander carrièrepad gekozen. De jobinhoud voor die mensen is zeer divers. Er zijn mensen in de administratie, in de productie zoals keukenhulp bijvoorbeeld, vaatwassers. Daar zijn ook chauffeurs bij die maaltijden aan huis leveren en in dit geval is dat Jens die mee in de campagne zit. Die is chauffeur in combinatie met planningsverantwoordelijke."

"Jens is lang op zoek geweest om een kans te krijgen die hij quasi nergens kreeg op basis van zijn open en eerlijke cv. Wij hebben Jens eerst een stagekans aangeboden en heel snel bleek dat Jens veel mogelijkheden heeft en we hebben hem dan ook met veel plezier een vaste job aangeboden. Ik denk dat wij meer moeten kijken naar capaciteiten van mensen in plaats van eventuele beperkingen. In die categorie van mensen zijn veel kandidaten die supergemotiveerd zijn, hondstrouw zijn aan hun werkgever, maar die geen kans krijgen", aldus André Claessens.