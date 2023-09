Cartoonist Lectrr laat zich ontdopen na bekijken van "Godvergeten": "Ik wil niet meer aan de Kerk verbonden zijn"

Steven Degryse, beter bekend als cartoonist Lectrr, heeft een brief naar het bisdom gestuurd met de vraag om zich te laten schrappen uit het doopregister. Dat deed hij na het bekijken van de VRT Canvas-documentaire “Godvergeten”, over kindermisbruik in de Kerk. “Ik wil echt geen lid zijn van een instituut dat misbruik wereldwijd in de doofpot stopt en toch overgesubsidieerd wordt”, vertelde hij op Radio2.