Amnesty International: "In Congo wordt plaatselijke bevolking verjaagd voor uitbreiding koper- en kobaltmijnen"

Even graven in de geschiedenis

Tussen 1906 en de onafhankelijkheid in 1960 domineerde het Belgische bedrijf UMHK (Union Minière du Haut Katanga) de mijnbouw. Na de onafhankelijkheid en de tijdelijke afscheuring van Katanga nationaliseerde president Mobutu de mijnen met het staatsbedrijf Gécamines.

Twintig jaar lang kon hij profiteren van de hoge prijzen, maar toen de koperprijs in de jaren 90 in elkaar stortte, luidde dat ook het einde in van zijn tijdperk. Er volgde een burgeroorlog en na zijn machtsovername liet president Laurent Kabila de plaatselijke inwoners zelf de mijnen uitbaten als "artisanale" mijnen.

In 2002 probeerde zoon Joseph Kabila met een mijncode opnieuw buitenlandse investeerders aan te trekken. Westerse en vooral Chinese bedrijven kwamen erop af. De nieuwe mijncode in 2018 maakte de regels strenger. De koper- en kobaltmijnen zijn vandaag belangrijker dan ooit, voor de ommeslag naar hernieuwbare energie. Congo heeft de zevende grootste reserves aan koper en is de derde grootste producent. Het land heeft ook de helft van de wereldwijde kobaltvoorraden en is goed voor meer dan 70% van de wereldproductie.