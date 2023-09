Correcties en aanvullingen september

De nieuwsombudsman verzamelt hier correcties en relevante aanvullingen bij de berichtgeving van VRT NWS. Ze worden vaak gemeld door aandachtige lezers, kijkers of luisteraars. De focus ligt vooral op opmerkingen in verband met radio- en tv-programma's. Correcties en aanvullingen bij online artikels of posts op sociale media worden in het artikel of de post zelf verwerkt, maar kunnen hier ook een vermelding krijgen.