Vorig jaar kreeg kinderopvang 115 miljoen extra: wat heeft dat geld opgeleverd?

Kinderdagverblijf de Ketjes was ook één van de voortrekkers van de vele acties het afgelopen jaar. Ze werkten samen met de groep "De eerste 1.000 dagen" mee aan het "Marshallplan voor de kinderopvang" waarmee de sector vorig jaar naar de Vlaamse regering trok. Ze willen een totaalaanpak van het probleem.

Maar een goed jaar later, is de sfeer minder strijdlustig. Momenteel staan er dan ook geen nieuwe acties gepland. Britt Stuckens van De Ketjes: "We voelen bij onszelf, maar ook bij de andere kinderdagverblijven dat het geloof in verandering weg is. Elk kinderdagverblijf spartelt verder en er is geen energie meer over om actie te voeren. En zelfs als we het zouden doen: wat haalt een actie van 1 dag nog uit? Eigenlijk zouden we alle kinderdagverblijven een langere tijd moeten sluiten, maar daar is te weinig bereidheid voor."

Professor Michel Vandenbroeck erkent dat de 115 miljoen extra voor heel wat kinderdagverblijven die al subsidies kregen niets betekend heeft: "Veel kinderdagverblijven die al inkomensgerelateerd (trap 2) waren, hebben niets van die extra pot geld gezien. Maar ook zij zien heel wat uitval van personeel door de hoge kind-begeleiderratio. Mensen in de sector zijn bijzonder benieuwd naar wat er in de Septemberverklaring zal staan. We weten allemaal dat de crisis dit jaar niet opgelost zal zijn, maar het is wel zo dat de hele sector wacht op een substantiële stap vooruit die perspectief geeft. Ik vrees als dat nu niet gebeurt dat er aantal mensen echt mee zullen stoppen.”