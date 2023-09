De Lijn zal dienstregeling in Ieper aanpassen zodat leerlingen op tijd in de klas geraken

Sinds 1 september is de busregeling van De Lijn aangepast, maar die heeft geen rekening gehouden met de schooluren, waardoor veel leerlingen iedere dag te laat op school aankomen. De bussen stoppen ook vrij ver van de scholen, waardoor de leerlingen telkens nog een eind moeten lopen. Maar er is dus een oplossing in de maak.

"De Lijn heeft beloofd om binnenkort al het traject aan te passen van lijn 71 en 711", vertelt burgemeester Wieland De Meyer van Heuvelland (Gemeentebelangen). "De bus zal dan onder meer ook in de Oudstrijderslaan stoppen, waardoor de leerlingen van Immaculata en het College al een paar minuten vroeger kunnen afstappen, dichter bij school. Dat zou al een hele verbetering moeten zijn op korte termijn. Op langere termijn is het de bedoeling om alle bussen vanuit Mesen en Heuvelland vijf minuten vroeger te laten vertrekken."

Die twee maatregelen zouden moeten voldoende zijn volgens woordvoerder van De Lijn Frederik Witdock. "We hebben het getest en het zou moeten lukken. Het wordt niet onmiddellijk ingevoerd. Het gaat pas in vanaf 6 november. We hebben wat extra tijd nodig om de schema's aan te passen en extra chauffeurs te vinden."