Anderlecht opent depot voor hulpgoederen  slachtoffers aardbeving in Marokko

"Wat we op dit moment vooral nodig hebben, dat zijn matrassen, dekens, tenten en veldbedden om in openlucht te kunnen overleven", horen we bij de stad Brussel. "Ook lampen zijn zeer welkom, aangezien er in de getroffen regio geen elektriciteit is. Verder wordt er opgeroepen om toiletartikelen zoals zeep en shampoo binnen te brengen."

Het depot aan de Vaartdijk in Anderlecht zal gedurende tien dagen geopend zijn van 10 tot 19 uur: "Nadien zullen we bekijken of een verlenging nodig is. Er worden 15 à 20 vrijwilligers ingezet om de materialen in ontvangst te nemen en te stockeren. De inzameling kwam rustig op gang, maar we verwachten meer mensen tijdens het weekend", aldus de coördinator van de inzamelingsactie. Brusselaar Pierre (op de foto) was bij de eersten om hulpgoederen te schenken: "Als je de miserie in Marokko ziet, kan je niet anders dan helpen. Al is het maar met kleine giften. Ik heb een matras gebracht. Zo kan iedereen een bijdrage leveren."