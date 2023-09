Zweden draait digitalisering op school terug en kiest voor meer pen en papier

Zweden is niet het enige land waar de discussie woedt. Ook in Nederland gaan er stemmen op om weer over te schakelen op pen en papier. En de Unesco, de organisatie in de Verenigde Naties voor onderwijs, waarschuwde onlangs nog voor een te snelle digitalisering in het onderwijs. "Technologie moet menselijke interacties in het lesgeven ondersteunen, maar mag die nooit verdringen", klinkt het.