Doortrekking expresweg N171 tussen Rumst en Aartselaar komt er 2 jaar vroeger dan gepland

"Samen met Rumst zijn we rond de tafel gaan zitten met het kabinet van de minister en ondertussen hebben we een gewijzigde tijdsperiode meegekregen." Zo zal een studiebureau in de loop van volgend jaar alles in orde brengen voor de bouwvergunning. In 2025 zou die aanvraag ingediend worden en als alles goed verloopt, zou de bouw in 2026 moeten starten. In 2028 zou het hele project dan klaar moeten zijn, dat is twee jaar vroeger dan het Agentschap Wegen en Verkeer initieel had meegedeeld.