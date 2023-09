Dit is de trein waarin Kim Jong-un naar Rusland reed: gepantserd en luxueus, maar snel gaat het niet

Het is van 2019 geleden dat Kim Jong-un nog eens op buitenlandse reis ging met zijn trein. In januari van dat jaar spoorde hij naar de Chinese hoofdstad Peking. Een maand later was Vietnam de bestemming voor een ontmoeting met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. En in april ontmoette de Noord-Koreaanse leider de Russische president Poetin in Vladivostok.