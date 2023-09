Fietsbrug tussen Antwerpse wijk Dam en Merksem vervroegd heropend

In Antwerpen is de fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal, die de wijk Dam verbindt met Merksem, vervroegd heropend. De brug aan de IJzerlaan moest een maand dicht voor onderhoudswerken, met protest van buurtbewoners tot gevolg. De werken zijn sneller afgerond dan gepland, dus kan de brug nu al openen in plaats van op 24 september.