Achterpoortje om GAS-boete voor lichte snelheidsovertreding te ontwijken: "Vooral een probleem bij bedrijfs- en leasingauto's"

Maar wanneer jij niet de eigenaar van de auto bent, bijvoorbeeld bij een leasing- of bedrijfsauto, kunnen er problemen opduiken. Want hoe weet de GAS-ambtenaar wie dan de bestuurder is? Dat kan moeilijk zijn, vertelt Tim Buyse, algemeen secretaris van MORA, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

"Als bijvoorbeeld een leasingmaatschappij niet doorgeeft wie de werkelijke bestuurder is bij een overtreding, dan is dat een strafbaar feit in een strafrechtelijke procedure. Maar dat is niet zo bij de GAS-regeling. Een GAS-ambtenaar kan dat dan wel melden bij de politie, maar we zien dat dit bij de parketten geen prioriteit is. De melding zal daar dan vermoedelijk een stille dood sterven en de boete wordt uiteindelijk niet betaald."