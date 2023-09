Gent maakt 35.000 euro vrij voor hulp na aardbeving in Marokko  

In Gent zijn er verschillende organisaties in de weer om hulp te brengen naar het gebied in Marokko dat getroffen is door de aardbeving. Er is een grote inzamelactie van de vzw Al Minara. Het is de bedoeling om al enkele vrachtwagens te vullen voor een hulpkonvooi naar het rampgebied. Vooral tenten, droge voeding en basismedicatie zijn er nog welkom. Daarnaast is er ook vzw Burgerplicht in Gent. De organisatie is gestart met een financiële actie. De Brussels-Gentse organisatie Karama Solidarity zamelt ook geld in en is intussen aanwezig in het rampgebied om te helpen. De ramp raakt veel Gentenaars, ongeveer twee procent van de inwoners heeft Marokkaanse roots. De stad helpt bij de coördinatie van de acties.