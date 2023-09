Gentse hogescholen zien almaar meer zij-instromers voor korte lerarenopleidingen

"Bij HOGENT zien we in absolute cijfers zelfs een verdubbeling in het inschrijvingsaantal voor die opleiding in vergelijking met drie jaar geleden", zegt woordvoerster Isabelle Claeys. Ook bij Arteveldehogeschool is de tendens merkbaar. "Mensen zoeken een job waar ze maatschappelijk het verschil kunnen maken", verklaart ook Lisa De Wilde. Het gaat om profielen die een andere opleiding gevolgd hebben, of al enkele jaren aan de slag waren." Er zijn ook mensen die al actief waren binnen het onderwijs en de overstap maken naar een ander niveau."