Gerestaureerde leeuw aan beursgebouw in Brussel beschadigd door dronken Ierse toerist

"Zondagavond wilde een Ierse toerist in een vrolijke bui op de leeuw voor het Brusselse beursgebouw klimmen", vertelt projecteleider Nel Vandevennet van het gerenoveerde beursgebouw. "De man heeft daarbij een pas gerestaureerd beeld 'De hand met een toorts' afgebroken."

De klimpartij is gefilmd door een camera van de politie waardoor ze hem hebben kunnen onderscheppen. "De herstelling zal veel geld kosten, want die zal moeten gebeuren door echte ambachtslieden", zegt Vandevennet. "Het is geklasseerd erfgoed en het zal worden opgevolgd door monumenten en landschappen van het Brussels gewest."

"Wij willen dat graag snel herstellen, maar dat gaat toch zeker een paar weken of zelfs maanden in beslag nemen. Het hele paleis is nog maar net in zijn glorie hersteld, ook de twee leeuwen die er toch erg aan toe waren. Wij dachten dat er toch wel meer respect voor zou zijn. We vinden het gewoon heel triest dat dit gebeurd is", besluit Nel Vandevennet.