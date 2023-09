Kunstdetective vindt na drie jaar gestolen schilderij van Van Gogh terug: "Grandioos, een van de mooiste momenten uit mijn leven"

Het was het eerste teken van leven van het schilderij sinds de diefstal. Sindsdien bleef het stil. In 2021 kon in Frankrijk een man worden opgepakt voor de roof van het schilderij van Van Gogh. Hij was ook verantwoordelijk voor de diefstal van "De twee lachende jongens" van Frans Hals uit een museum in Leerdam, in de zomer van 2020. De man werd veroordeeld tot acht jaar cel, maar het kunstwerk bleef spoorloos.

Tot nu. Want iets meer dan drie jaar na de roof uit het museum Singer Laren is het doek weer terug. Kunstdetective Brand kreeg het schilderij maandagmiddag overhandigd. "Een grote dag voor alle liefhebbers van Van Gogh over heel de wereld", schrijft hij op zijn sociale media. Bij de NOS klinkt het: "Het was grandioos. Een van de mooiste momenten uit mijn leven."