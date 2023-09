Hooggerechtshof in Israël buigt zich over omstreden hervorming: "Belangrijkste zitting in de geschiedenis"

Het Hooggerechtshof zal dus moeten beslissen wat het Hooggerechtshof wordt en doet. "Dat is absoluut bizar. Het Hof moet de zaag beoordelen waarmee in zijn eigen stoelpoten wordt gezaagd. Dat is apart, een onbekende situatie, en ook dat maakt het heel lastig", zegt Habiballah.

Het lijkt misschien logisch dat het Hooggerechtshof niet voor de hervormingen zal stemmen, maar toch is dat niet zo voor de hand liggend. "Hervormingen terugdraaien wordt gezien als een hele zware stap. Israël heeft geen grondwet, maar zogenoemde basiswetten, en die wegen heel zwaar. Dit is zo'n basiswet. Het Hooggerechtshof draait zelden of nooit een basiswet terug of laat er zelden of nooit wijzigingen in aanbrengen."