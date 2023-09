Cateringbedrijf uit Destelbergen valt in de prijzen bij Gault&Millau

"We ontzettend trots", reageert Mathias Lataer van de Feestarchitect. Hij en drie collega's mochten de award van Gault&Millau gisterenavond in Brussel in ontvangst nemen. "Het was een grote verrassing en ontlading dat we het gehaald hebben. We hebben daar de hele avond met een brede glimlach rondgelopen."

Het cateringbedrijf uit Destelbergen viel in de prijzen met "De Proef", dat verkozen werd tot meest innovatieve catering concept. "Mijn schoonvader Christ, de oprichter van onze zaak, kreeg tien jaar geleden het idee om 'De Proef' op te starten. Dat is een belevingsavond die we één keer per maand organiseren voor 50 tot 60 gasten, om ons beter te leren kennen."