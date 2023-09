De dood van Mahsa Amini deed Iran op zijn grondvesten daveren, maar is daar 1 jaar later nog iets van te merken?

Duizenden mensen, vooral jongeren en vrouwen, komen op straat. Ongezien in Iran. "Vrouwen, leven, vrijheid", wordt er gescandeerd. Een duidelijke uithaal naar het religieuze bestuur in Iran. De demonstranten willen vooral het geweld aankaarten waarmee vrouwen in Iran steeds vaker te maken hebben. Ook de roep om meer gelijkheid en vrijheid klinkt luid.

Vooral het Islamitische regime is kop van Jut. Foto's van Ayatollah Khamenei, de geestelijke leider van Iran, en hoofddoeken worden in brand gestoken. "Dood aan de dictator", klinkt het in de straten.