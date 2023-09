Publiek afscheid van Ivo Pauwels in Theater Elckerlyc op zondag 17 september

Zondag 17 september om 14 uur vindt in Theater Elckerlyc in Antwerpen het afscheid plaats van Ivo Pauwels, alias "Nonkel Jef", die vorige week overleed op 85-jarige leeftijd, tijdens een spoedoperatie. Het theater is een symbolische plaats voor de carrière van de acteur. Zijn laatste voorstellingen als "Nonkel Jef" in 2015 en zijn allerlaatste keer op de planken in de komedie "'T Schoon Verdiep" waren in Theater Elckerlyc.