"Kabouter Plop"-dochter Julie De Donder uit Affligem overwint anorexia en waagt haar kans als zangeres

Julie kan rekenen op de steun van haar vader en acteur Walter De Donder, bekend als "meneer de burgemeester" in Samson of Kabouter Plop. Hij kent het klappen van de showbizz-zweep als geen ander. "Hij geeft mij goede raad. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik het zonder hem zou kunnen", zegt Julie. "Hij houdt zich wel een beetje afzijdig omdat hij niet in de spotlights wil staan. Hij wil echt dat dit mijn moment is. Maar hij leidt alles wel in goede banen en mocht het niet goed geweest zijn, zou hij het mij ook gezegd hebben. Zo kritisch is hij wel. Als hij dus zegt dat het goed is, dan kan ik daar zeker van zijn."