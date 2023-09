Oververhitte pan met frituurolie zet keuken in lichterlaaie in Sint-Gillis

Naar aanleiding van deze brand geeft de brandweer de raad om in de keuken alleen frietketels met een thermostaat te gebruiken. Frituurolie in een kookpot opwarmen houdt het gevaar in dat de olie te heet wordt en spontaan ontbrandt. Als dat toch gebeurt, probeer de kookplaat uit te zetten, doof het vuur met een branddeken of een vochtige dweil en sluit de ruimte indien mogelijk af. Bel de brandweer en gooi in géén geval water op de brandende olie.