KRC Genk compenseert bouw nieuw trainingscomplex met aanleg struisgrasterrein in Oudsbergen

Het terrein waar KRC Genk in het najaar van 2024 een nieuw trainingscomplex zal bouwen, is grotendeels begroeid met een goed ontwikkelde struisgrasvegetatie. Het struisgras in het projectgebied wordt beschouwd als biologisch zeer waardevol, waardoor het graslandtype beschermd is door het natuurdecreet. De club zal daarom het struisgras compenseren in het natuur- en bosgebied 'De Donderslag' in Oudsbergen.