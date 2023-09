Kristien Van Vaerenbergh trekt lijst N-VA+ bij gemeenteraadsverkiezingen in Lennik: "Willen het warme dorpsgevoel terugbrengen"

Kristien Van Vaerenbergh kreeg de gemeentelijke politiek met de paplepel ingegeven. Haar vader Etienne Van Vaerenbergh was van 1983 tot 1994 Vburgemeester van Lennik. Toch is de politica voorlopig eerder terughoudend over een mogelijke rol als burgemeester. "Uiteraard gaan we voor die sjerp, maar onze voornaamste ambitie is om mee het beleid te bepalen."