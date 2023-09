Kapotte lift zorgt al vier dagen voor problemen bij ouderen in appartement in Hasselt: "Bang om te vallen op de trap"

Ongeveer 30 bewoners van een appartement in de Rozenstraat in Hasselt zitten met een probleem. De lift is er sinds vrijdag stuk en er is niet meteen een oplossing in zicht. Maandag kon een technieker langskomen en werd het defecte onderdeel besteld, maar wanneer dat zal aankomen is nog niet duidelijk. Ondertussen moeten de bewoners, grotendeels oudere mensen, zich behelpen. Dat is voor de ene wat makkelijker dan voor de andere.