Man uit Lubbeek krijgt vuistslagen in het gezicht: "Ik vroeg aan mijn buurman om de muziek wat stiller te zetten"

Zondagmorgen rond 7 uur belde een man uit Lubbeek aan bij zijn buurman om te vragen of de muziek iets stiller mocht. De man kwam rechtstreeks van zijn werk en had graag nog even willen slapen. De verdachte, een 24-jarige man, was daar niet van gediend en gaf zijn buurman een vuistslag in het gezicht.

Het slachtoffer, een man van 54, viel op de grond, maar de agressieveling bleef schoppen en slaan. De man liep zware verwondingen op aan het hoofd en het gezicht. De vrouw van het slachtoffer zag alles gebeuren en belde naar de hulpdiensten. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.