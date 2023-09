Marokkaanse ambassadeur in België: "Te veel hulp kan averechts werken"

Na de aardbeving verklaarden tientallen landen zich bereid om te helpen. Ze staan klaar om mensen en/of middelen te sturen, maar hebben nog geen officiële hulpvraag van Marokko gekregen. Op dit moment neemt het land alleen maar hulp aan van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Saudi-Arabië. Dat laatste land helpt met een luchtbrug om goederen te leveren.

Waarom accepteert Marokko hulp van een beperkt aantal landen terwijl de nood aan hulp duidelijk groot is? Een vraag die Mohammed Ameur, de ambassadeur in ons land, in "Matin première" op RTBF kreeg voorgeschoteld. "Marokko heeft een heel nauwgezette analyse op het terrein gemaakt", zegt hij. "Op basis daarvan hebben ze gekozen welke landen op dit moment wél nuttig kunnen zijn op het terrein en welke niet. Te veel hulp kan averechts werken."

Marokko wil vermijden dat hulpverleners elkaar voor de voeten lopen. "Maar dat wil niet zeggen dat andere landen worden uitgesloten. Meer dan 60 landen hebben zich aangeboden. In een eerste fase hebben we nu hulp van enkele landen aangenomen. Maar vermoedelijk zal Marokko in de komende uren, dagen en weken de hulp van die andere landen nodig hebben."