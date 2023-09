Mechelse organisaties en burgers zamelen samen geld in voor Marokko onder de naam Mechelen4Marrakesh

"Het is hartverwarmend om te zien hoe snel veel Mechelaars iets willen doen voor de slachtoffers", zegt Youssef El Yagoubi van vzw Salaam. "Het is één en al solidariteit. Er zijn al mensen die geld gestort hebben of hulpgoederen verzamelen. We zeggen altijd: we klagen veel, maar als puntje bij paaltje komt staan mensen wel klaar." Het is ook opvallend dat niet alleen mensen van de Marrokaanse gemeenschap zich inzetten, zegt El Yagoubi . "Op zo'n moment zijn we allemaal Belgen en Mechelaars. Alleen is de ene zijn huid wat donkerder dan die van de andere."

Beluister hieronder het gesprek van gisteren op Radio2: