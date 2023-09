Brandweer in Limburg krijgt laatste dagen veel meer aanvragen om wespennesten te verdelgen

Wespen kunnen voor lastige situaties zorgen, maar toch wil de brandweer benadrukken dat niet elk nest verdelgd moet worden. "Wespen zijn hele nuttige dieren die we echt wel nodig hebben. Het is niet altijd nodig om ze weg te halen, zeker niet als ze zich niet in de buurt van je huis bevinden", legt Kerkhofs uit. "Het product dat we gebruiken voor het verdelgen is niet gezond voor de andere dieren in de omgeving. Dus we willen vermijden dat we onnodig schade aanrichten door wespennesten te verdelgen. Als zo'n nest wel in de buurt van je huis hangt, bijvoorbeeld aan je dak, is het wel lastig en kan je de brandweer best wel bellen", besluit Kerkhofs.