Hogeschool Howest Kortrijk en Brugge trappen nieuw academiejaar in gang en nemen afscheid van voormalig directeur De Geyter

Aan de Penta, het gloednieuwe gebouw van hogeschool Howest in Kortrijk, werd de start van het academiejaar gegeven. Ongeveer tienduizend studenten hebben zich ingeschreven bij Howest, verspreid over de campussen in Brugge (6.000) en Kortrijk (4.000), zij krijgen les van 450 docenten.

De opening van het academisch jaar stond in het teken van het afscheid van rector Lode De Geyter (64) die Howest de laatste 16 jaren heeft geleid. Hij bouwde mee aan de verschillende opleidingen die heel populair zijn bij internationale studenten, zoals Digital Arts en Entertainment. Zijn pensioen werd gevierd in stijl, want hij werd per helikopter afgezet aan de schoolpoort. "Onvoorstelbaar", reageert hij, "om een helikopterlanding te kunnen meemaken hier op deze plek. Het maakt mijn carrière en deze dag helemaal af."

Zijn opvolger Frederik D'hulster heeft al heel wat toekomstplannen. "We willen de West-Vlaamse regio nog meer op de kaart zetten. We kennen zoveel kmo's met openstaande vacatures door de jarenlange braindrain naar Gent, Leuven en Brussel. Het is tijd om die om te buigen naar een braingain in onze regio."