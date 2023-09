Nieuw onderzoekscentrum in Genk moet onderzoek naar ondergrondse hoogspanningsleidingen in stroomversnelling brengen

In EnergyVille in Genk wordt een expertisecentrum opgericht dat moet onderzoeken hoe meer ondergrondse hoogspanningsverbindingen kunnen worden uitgerold en geïntegreerd in bestaande netten. Het HVDC and underground Cable Competence Center (HC3) krijgt daarvoor van Vlaanderen 14 miljoen euro voor de komende vier jaar. Het onderzoek is nodig omdat de bestaande hoogspanningslijnen onvoldoende zijn om de groeiende stroomproductie van onder meer windmolens en zonnepanelen te transporteren.