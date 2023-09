Oktoberfeesten in Wieze afgelast: "Eén maand voor event nog maar 200 kaarten verkocht"

"Het is heel spijtig, maar de harde werkelijkheid is dat het niet meer leeft in deze regio", zegt Hannes Dewit. Met zijn bedrijf Radar Events organiseert hij al een paar jaar de Oktoberfeesten in de Oktoberhallen in Wieze. Normaal zouden de jaarlijkse bierfeesten op 14 oktober doorgaan, maar omdat de ticketverkoop tegenvalt, heeft de organisatie alsnog beslist om het evenement af te gelasten.

"Als je een maand voor het evenement nog maar 200 tickets hebt verkocht, moet je je conclusies trekken. Voor een evenement als de Oktoberfeesten heb je toch een paar duizend bezoekers nodig om uit de kosten te geraken."