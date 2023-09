Antwerpse acteur Frank Vercruyssen verdacht van verkrachting: parket voert onderzoek

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar Antwerps acteur en theatermaker Frank Vercruyssen. Vercruyssen is bekend door zijn rollen in verschillende Vlaamse televisieseries, zoals Matroesjka’s, Cordon en Over Water. Recent speelde hij ook de belastinginspecteur Nico Tackaert in de film Zillion. Hij is ook een van de drie oprichters van het Antwerpse toneelspelersgezelschap Tg STAN (Stop Thinking About Names).