Papierfabriek Stora Enso bereikt akkoord met gerecht om schuld te bekennen rond legionella-uitbraak in Evergem 

In mei 2019 raakten 32 inwoners uit Evergem en omgeving besmet met legionella. Dat is een bacterie die zich verspreidt via de lucht. Legionella kan in allerlei watersystemen voorkomen. Je raakt besmet door kleine druppeltjes water in te ademen, die door verneveling van water in de lucht terechtkomen.

Door de legionella-uitbraak in Evergem en de Gentse haven 4 jaar geleden, stierven uiteindelijk 2 mensen. Meer dan 30 anderen raakten besmet met de bacterie. Sommigen lagen een paar weken in coma en moesten lang revalideren.