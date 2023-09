Proces tegen Schild & Vrienden is meteen uitgesteld

Concreet voert de advocaat van Dries Van Langenhove, Hans Rieder, aan dat de zaak niet correct aan de rechter is toegewezen. Volgens hem is het niet duidelijk waarom precies deze kamer van de rechtbank van Oost-Vlaanderen de zaak zal behandelen.

“Het belangrijkste is dat de aanstelling van een rechter overeenkomstig de wet moet gebeuren.en niet de keuze is van iemand die zichzelf de zaak toeëigent. Wij hebben vastgesteld dat er geen toewijzing is met een beschikking van de voorzitter en dus is de aanstelling van de rechter onwettig”, zo legde advocaat Rieder achteraf uit in de wandelgangen van het gerechtsgebouw in Gent.

Advocaat Rieder gebruikte dezelfde procedure ook vorige week al, bij de start van een groot drugsproces in Antwerpen, waar hij een van de verdachten verdedigt

Volgens Rieder is er in België een schemerzone waarbij de rechters niet overeenkomstig de reglementen en de wet worden aangesteld. “En dus is het eigenlijk zo dat het Openbaar Ministerie haar rechters kiest. Volgens Rieder is dit in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.