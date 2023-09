Rijverbod en boete voor jongeman die tegen 215 kilometer per uur en dronken op E17 in Sint-Niklaas rijdt

Eind november vorig jaar reed de jongeman met twee passagiers luidruchtig op straat. Een politiepatrouille merkte hem op in Belsele en de agenten volgden hem tot op de autosnelweg. "We zagen de wagen van links naar rechts over de weg zwalpen", stelden de agenten in het proces-verbaal. "De bestuurder haalde snelheden boven de 200 kilometer per uur, ondanks de mist en de beperkte zichtbaarheid."

Uiteindelijk konden de agenten de bestuurder toch tegenhouden. Hij bleek dronken te zijn. In de auto vond de politie op de achterbank een fles lachgas. "Ik heb spijt", zei hij in de rechtbank. "De auto is van mijn moeder en zij heeft me al gestraft voor de gebeurtenissen. De auto heb ik ondertussen verkocht en ik rij nu met een kleinere wagen. Het lachgas was niet van mij, maar wel van één van de vrienden die in de auto zat. Ik ben totaal tegen drugs en gebruik zelf niets. Het zal me niet meer overkomen."